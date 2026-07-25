"Демерджиев е в паника, кара НАП да го “пере”, казва Хамид Хамид в публикация във Facebook на ДПС-Пресцентър. Поводът е брифинг на НАП, които предоставиха данни за ревизия за имотното му състояние.

"Нито дума за 411 имота, за съмнителните схеми за придобиването им, нито за това как са вкарани в регулация, за фирми и семейни схеми. И това са само част от заметените под килима факти и обстоятелства, за които алармирахме СГП по медийни публикации и сигнали на граждани", пише още в позицията.

НАП не установи данъчни задължения или средства с неясен произход при Иван Демерджиев

По думите на директорът на Дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова пред журналисти в Бургас ревизията на имотното състояние на вътрешния министър Иван Демерджиев не е показала допълнителни задължения извън декларираното от него. "Доходите му значително превишават разходите, а всички негови средства са с доказан произход, включително използваните за придобиване на имущество", каза тя.

По думите ѝ ревизионният акт показва, че министърът няма нарушения или допълнителни задължения. На Демерджиев е била извършена данъчна ревизия за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2023 г. Тя е възложена на 17 юни 2024 г. след разпореждане на Софийската градска прокуратура.

В хода на проверката приходната агенция е анализирала всички доходи на Демерджиев, тяхното деклариране, движимото и недвижимото му имущество, начина на придобиването му, финансовите активи, участията в дружества, банковите сметки в страната и чужбина, наличните парични средства, както и евентуални заеми, кредити и пътувания в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, връчен на 9 септември 2025 г., който е с нулев резултат. От приходната агенция посочиха още, че всички дължими данъци са били платени в срок.

Редактор: Никола Тунев