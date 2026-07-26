Българските състезатели се представиха блестящо на XIV Световно първенство по карате на Световната карате федерация WUKF, което се проведе в Клуж-Напока, Румъния. В шампионата участваха 2106 състезатели от 47 държави, а националният ни отбор се завърна с три световни титли, един сребърен и един бронзов медал.

Най-голямата звезда на българския тим беше Дара Йосифова, която спечели две световни титли, след като триумфира както в дисциплината ката, така и в кумите. Световен шампион стана и Даниел Дончев, който завоюва златния медал в дисциплината кумите.

Три световни титли за България на Световното по карате киокушин

Към отличното представяне на националния отбор се присъединиха още Ема Андонова, която спечели сребърен медал в кумите, и Гергана Толмазова, завоювала бронзово отличие в същата дисциплина.

Освен медалистите, още няколко български състезатели намериха място сред най-добрите в света. Никол Панайотова достигна до полуфиналите в категория с 44 участнички и се нареди сред най-силните в шампионата. До челните позиции в своите категории стигнаха още Ема Андонова (5-о място в ката), Аделина Михайлова (6-о място в кумите), Тони Дончев (7-о място в ката и 9-о място в кумите), Гергана Толмазова (7-о място в ката), Адриан Нейчев (9-о място в кумите) и Теодор Карадаиев (9-о място в кумите).

От българския отбор подчертават, че конкуренцията на първенството е била изключително сериозна, а категориите - многобройни, което прави постигнатите резултати още по-ценни.

Редактор: Цветина Петкова