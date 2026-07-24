Снимка: Стопкадър
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Защо жителите на Безмер не искат самолети цистерни в близката авиобаза
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Те не вярват на гаранциите на правителството, че няма да има опасност
Напрежение в Безмер заради решението американските самолети цистерни отново да се върнат у нас, но този път - в местната авиобаза. Днес министърът на отбраната отиде в региона, за да чуе притесненията на хората. Димитър Стоянов се срещна и с кметове на населените места около военното летище. Успокои ги, че опасност няма. Въпреки това тази вечер част от жителите се събраха на протест.
Проливният дъжд в Ямболско не спря недоволните, които скандираха „Оставка” и „НАТО вън”. В 18 ч. те тръгнаха пеша към авиобаза „Безмер”.
„Как няма да имам притеснения? Ако стане нещо, първо нас ще ни ударят. Ситуацията е лоша за целия свят, а не само у нас”, каза Иванка.
Роско не вярва на гаранциите от правителството. „За какво са ни тези самолети? Грешка е да бъдат тук”, смята той.
Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер
Друга жителка на Безмер обаче споделя точно обратната позиция. По думите ѝ „американците са наши приятели, защото изгониха руснаците” и приветства целите на САЩ.
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