Напрежение в Безмер заради решението американските самолети цистерни отново да се върнат у нас, но този път - в местната авиобаза. Днес министърът на отбраната отиде в региона, за да чуе притесненията на хората. Димитър Стоянов се срещна и с кметове на населените места около военното летище. Успокои ги, че опасност няма. Въпреки това тази вечер част от жителите се събраха на протест.

Проливният дъжд в Ямболско не спря недоволните, които скандираха „Оставка” и „НАТО вън”. В 18 ч. те тръгнаха пеша към авиобаза „Безмер”.

„Как няма да имам притеснения? Ако стане нещо, първо нас ще ни ударят. Ситуацията е лоша за целия свят, а не само у нас”, каза Иванка.

Роско не вярва на гаранциите от правителството. „За какво са ни тези самолети? Грешка е да бъдат тук”, смята той.

Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес в Безмер

Друга жителка на Безмер обаче споделя точно обратната позиция. По думите ѝ „американците са наши приятели, защото изгониха руснаците” и приветства целите на САЩ.