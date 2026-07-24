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Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов
„Американските самолети цистерни няма да пристигнат днес, а може би другата седмица”. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг. Броят им ще бъде до 8 и се очаква да пристигнат 250 военнослужещи от САЩ. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. „Ако получим нова нота за удължаване на срока, ние ще уведомим българското общество”, категоричен е министърът.
„България не е мишена и няма да бъде”, подчерта Стоянов. За пример той даде летище „Васил Левски” в София, където също бяха разположени американки летателни апарати, и подчерта, че не е имало удари към нас.
„Американската страна е направила своята оценка, след като с нота е поискала до 8 техни самолети да останат в България”, каза Стоянов.
Той потвърди нотата от Иран, получена заради самолетите в „Безмер”. „МВнР ясно заяви, че България не участва в конфликта”, добави министърът.
Стоянов коментира и отбраната на нашето въздушно пространство. „Изпратил съм писмо до министъра на отбраната на Унгария. Водил съм разговори за F-16 втора ръка, за да си гарантираме нашето въздушно пространство. Категорично заявявам, че нашето небе трябва да бъде пазено с наши самолети и с наш авиатор”, каза той.
Защо жителите на Безмер не искат самолети цистерни в близката авиобаза
Днес Димитър Стоянов се срещна с петима кметове от района на Ямбол във връзка с разполагането на осемте американски самолета цистерни на авиобаза "Безмер". Срещата беше организирана от областния управител, като на нея присъстваха и заместник-командирът на Военно-въздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев и министърът на спорта Енчо Керязов.
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