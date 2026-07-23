Стотици хора от ямболското село Безмер се включват в подписка срещу разполагането на американски военни самолети в авиобазата, която е на няколко километра от селото.

„Свикнали сме с шума от самолетите по време на международните учения, които са се провеждали тук. Свикнали сме дори с американски войски. В последните дни обаче на много хора им стана ясно, че в случая става въпрос за присъствие на американски цистерни, които най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран”, коментира кметът на селото Росен Русев.

„Страхът на безмерци е, че сме в непосредствена близост до авиобазата. Когато има военни конфликти, нерядко биват засегнати и цивилни цели. Другото, което споделят хората е, че България не трябва да взема страна в конфликт, който не касае пряко нашата държава”, допълва той.

Подписката е разположена в магазини, в кметството и в кафенетата.

„Притесняваме се, понеже Безмер става мишена на ирански бомби”, казва жител на селото.

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„Този човек, който позволи самолетите да се настанят в авиобаза „Безмер”, да си ги вземе у тях. Никой не е питал населението дали иска, или не иска”, казват още жителите.

А в Безмер идват хора и от Сливен, за да се включат в подписката. „Категорично сме против разполагането на всякакви самолети. Взимат се решения, които ни вкарват във война. Мисля, че мнението на гражданите е най-важното нещо”, допълват те.

Хората в Безмер са готови и на протести. „Ще направим и гражданско неподчинение. Ще затворим пътя, ще блокираме и магистрали, ако трябва”, казват те.

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В петък министърът на отбраната Димитър Стоянов ще проведе среща с кметовете на петте общини, в които се разпространява подписката. Още в същия ден се очаква в Безмер да кацнат и първите самолети цистерни.