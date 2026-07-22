В село Безмер започна подписка срещу разполагането на американските самолети цистерни в близката авиобаза, каза кметът Росен Русев. По думите му хората искат да изразят несъгласието си, като са готови и на протестни действия. Към подписката са заявили желание да се присъединят жителите на още няколко села.

Намерението е тя да бъде предадена на министъра на отбраната при посещението му в региона, което се очаква този петък.

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Подписката е организирана по инициатива на жители на селото, които след последните информации за предназначението на самолетите са поискали да бъде изразена официално позицията на местната общност. "Конкретен инициатор няма. Това е искане на голяма част от жителите. Те казаха: "Няма ли да направим някаква реакция спрямо ситуацията, в която сме набъркани в момента“, посочи Русев.

По думите му до вчера много хора не са били достатъчно информирани за целта на разполагането на самолетите. "След като стана ясно, че най-вероятно ще обслужват конфликта с Иран, изразиха твърдото си несъгласие и поискаха да направим възможност да заявят позицията си“, каза кметът на селото.

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Според него не са изключени и протестни действия. "Хората гледат какво се случва в Украйна, знаят, че при такива военни конфликти често има пострадали цивилни, не винаги се удрят само военни обекти и има такива опасения“, каза Русев.

Той отчете, че времето до очакваното решение е твърде кратко и вероятно предложението ще бъде одобрено от Народното събрание днес. "Независимо от това жителите искат да изразят мнението си и впоследствие подписката да бъде внесена в Министерството на отбраната. Много е възможно управляващите да осъзнаят, че голяма част от населението не е съгласно с това решение“, заяви кметът.

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Той съобщи, че не е получил официална покана за срещата на министъра на отбраната с кметове от Ямболско, но възнамерява да направи опит да присъства. „Ще се поинтересувам за срещата и с покана или без ще се постарая да присъствам. Най-малкото, което мога да направя, е да покажа, че голяма част от населението на Безмер се притеснява от това решение. Хората смятат, че има риск за сигурността им“, заяви той.

Русев допълни, че инициативата вече среща подкрепа и от други населени места в община Тунджа и региона. По думите му кметовете на Козарево, Маломир и Болярско са заявили готовност техни жители също да се включат в подписката, като е възможно към нея да се присъединят и други населени места.

Междувременно кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза „Безмер“.

В нея те посочват, че не подкрепят разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. И призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение.

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Публикуваме цялата позиция:

Във връзка с публично разпространената информация за предстоящо обсъждане и гласуване в Народното събрание на предложение за временно разполагане на американски военни самолети-цистерни и съпътстващ военен персонал в авиобаза „Безмер“, заявяваме общата си позиция като кметове на петте общини в област Ямбол – Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.

След проведени срещи и разговори с жители на нашите общини видяхме сериозна обществена тревога относно възможните последици от подобно решение.

Като представители на местната власт изразяваме нашата позиция, за да защитим сигурността, спокойствието и интересите на населението на област Ямбол.

Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер“, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Считаме, че подобно решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната ни.

Призоваваме народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и на жителите на област Ямбол преди вземането на окончателно решение.

България е мирна държава. Нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни.

Нашата позиция е продиктувана както от личните ни убеждение и отговорност като кметове, така и от ясно изразените тревоги и нагласи на жителите на петте общини в област Ямбол.

С уважение,

Валентин Ревански

кмет на община Ямбол

Станчо Ставрев

кмет на община "Тунджа"

Атанас Киров

кмет на община Стралджа

Петър Гендов

кмет на община Елхово

Христо Христов

кмет на община Болярово

Според някои жители на района взетото решение ще ни вкара във военния конфликт. Според други приемането на самолетите ни прави потенциална цел за Иран.