Какво стои зад новото искане на САЩ за разполагане на самолети на летище "Безмер" и за какви операции в Близкия изток ще се използва? Темата коментират заместник-председателят на ВМРО Милен Михов и военният експерт и член на Атлантическия съвет на България Владимир Миленски в "Здравей, България" по NOVA.

По думите на Миленски трябва да се отговори с една дума на този въпрос - с да или не. "Аз съм за да има американски самолети у нас, но това решение трябва да се аргументира. Парламентът е поставен пред дилемата как да се представи пред българските избиратели на фона на това, че само преди няколко месеца премиерът Радев имаше различна позиция, т.е. какво се е променило през последните 4-5 месеца. На всички ни е ясно, че те може да са били аргументирани с участие в учение, но на фона на операцията в Близкия изток, това обучение е фасада", заяви той.

Комисията по отбрана ще решава дали да позволим 8 самолета на база "Безмер"

Експертът изрази съмнение как ще бъде аргументирано това решение. "За мен важното е, че за да може българския парламент да направи информирано решение, той трябва да получи аргументация от военното, икономическото, енергийното министерство, от тайните ни служби. Всичката тази информация трябва да се събере. Не е ясно как е станало след като нотата е получена на 17 юли. Няма как тази информация да бъде събрана за кратко време", изтъкна той.

Михов обясни, че този път искането на САЩ е по-откровено. "Сега става дума за операция, а не за обучение. В световните медии отдавна има информация за разполагането на такъв тип самолети още в началото на операциите на САЩ и Израел в Близкия изток. Тези самолети зареждат стратегически бомбардировачи, но и тактически изтребители, които увеличават ефективността на този тип самолети във въздуха. Те бяха използвани от Летище София в операции в Близкия изток. САЩ загубиха такъв самолет и само този случай показа колко несъстоятелно е разполагането на тези самолети. Това крие рискове – не само от вражеско нападение, а и от техническа грешка. Нотите се съгласуват предварително и американската нота към кабинета на Росен Желязков със сигурност е бил информиран предварително", коментира заместник-председателят на ВМРО.

Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер

Владимир Миленски каза, че рисковете са еднакви независимо дали самолетите ще бъдат разположени в София или в "Безмер". "България има такъв размер на територия. Няма особена разлика на оперативното действие на самолетите", коментира експертът.

"САЩ продължават да настояват да бъдат на летище София с един аргумент – лесна логистика и достъп до керосин. Летище "Безмер" е бойно летище, където има самолети с по-малка нужда от гориво. Зареждането на по-големите такива е трудно. Не става ясно от цялата ситуация какво печели България. Не трябва да бъдем третирани като колониална държава и българите да чакат с месеци за получаване на туристически визи", допълни Михов.

В отговор Миленски заяви, че "сделкаджийската" политика е най-лошото нещо, което се е случило в света от встъпването на Тръмп във втория му мандат като президент на САЩ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев