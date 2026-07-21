Снимка: Стопкадър
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Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база "Безмер"
Във вторник ще заседава извънредно Комисията по отбрана. В дневният ред на депутатите е Проект за решение за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток.
Припомняме, че след като кабинетът "Радев" взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета.
Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер
Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база "Безмер". По думите на премиера законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента.Редактор: Никола Тунев
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