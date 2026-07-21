Във вторник ще заседава извънредно Комисията по отбрана. В дневният ред на депутатите е Проект за решение за разрешаване пребиваването на територията на Република България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток.

Припомняме, че след като кабинетът "Радев" взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета.

Радев: У нас идват до 8 нови американски самолета, предлагаме да бъдат разположени на летище Безмер

Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база "Безмер". По думите на премиера законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента.

Редактор: Никола Тунев