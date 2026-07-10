Авиобазите в Безмер и във Враждебна ще бъдат доразвити като бази, способни да приемат и поддържат съюзнически сили на НАТО, след като Министерският съвет одобри допълнителни изисквания към Програмния план за повишаване на оперативните им способности.

Решението предвижда реализирането на нови инфраструктурни проекти и съоръжения в двете авиобази, които ще бъдат финансирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP). Целта е летищата да отговарят на съвременните изисквания на Алианса за въздушно базиране и да могат при необходимост да приемат съюзнически самолети, техника и военни формирования.

НАТО ще купи 12 самолета Airbus

От правителството посочват, че инвестициите са част от усилията за укрепване на отбранителните способности на Източния фланг на НАТО и за подобряване на оперативната съвместимост между българските въоръжени сили и съюзниците. Очаква се модернизацията да повиши готовността на авиобазите в Безмер и Враждебна за участие в съвместни операции, учения и мисии по колективната отбрана.

Програмата NSIP е основният механизъм на НАТО за финансиране на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки. Чрез нея се изграждат и модернизират авиобази, комуникационни системи, логистични центрове и други ключови обекти, необходими за изпълнение на задачите по възпиране и отбрана на Алианса.

F-16 - трамплин към велики постижения за българските Военновъздушни сили

Според правителственото решение всички предвидени дейности в Безмер и Враждебна ще бъдат финансирани със средства по програмата на НАТО, без да се налага осигуряване на допълнително финансиране от държавния бюджет.

Редактор: Цветина Петкова