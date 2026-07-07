Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви при откриването на Форума за отбранителна индустрия, който е част от официалната програма на срещата на върха в Анкара на 7 и 8 юли, че Алиансът ще закупи 12 самолета Airbus от модела А400, предаде Айше Сали, кореспондент на БТА в Анкара.

„Тези самолети ще осигурят денонощно всеобхватно и непрекъснато наблюдение на морските зони. Ще могат да летят дълго на голяма височина и ще могат да покриват много по-добре, включително зони в открито море”, заяви Рюте.

Държавните и правителствени ръководители ще се срещнат в Анкара за срещата на върха на НАТО

Това е една от първите новини, свързани с развитието на Алианса, която беше обявена на започващата днес среща на върха в турската столица. На пресконференция вчера генералният секретар заяви, че в Анкара ще бъдат обявени договори за милиарди в областта на военната индустрия. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана там, е символ на способността и иновациите в Алианса.

„Горд съм да заявя, че имаме много какво да покажем днес”, каза генералният секретар на НАТО на Форума за отбранителна индустрия.

Той определи като значителен прогрес решението за достигане на разходите за отбрана на съюзниците до размер от 5 процента от БВП.

„Това са нови проекти - милиони, които ще инвестираме в нашата сигурност, ще засилим икономиките си и ще осигурим стотици хиляди работни места”, смята Рюте.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че на форума ще бъдат представени индустрии, които работят ръка за ръка, за да се обновяват заедно и да създават способности от следващо поколение.

„Това са способностите, които се създават в НАТО. Не от една държава, а работейки заедно, в тясно сътрудничество”, обясни Рюте.

Редактор: Мария Барабашка