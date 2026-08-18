"Минималната работна заплата за 2027 г. ще е между 620,20 и 677 евро. Това беше договорено на срещата вчера между социалните партньори и правителството. Ако не се постигне споразумение за точната сума обаче, то правителството ще определи размера". Това заяви изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов в ефира на „Здравей, България“.

"Работна група към Министерството на финансите ускорено разработва нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. В разговорите между работодатели и синдикати вече е постигнат съществен напредък за начина, по който ще се определя диапазонът за бъдещото договаряне", добави експертът.

По думите на Иванов обсъжданията са конструктивни, но на моменти и остри. Предвижда се размерът на МРЗ да бъде договарян пряко между работодателските и синдикалните организации в определен период от годината, с долна и горна граница. "Долната ще бъде настоящата МРЗ, което означава, че тя не може да бъде намалявана. Горната граница ще се изчислява чрез индексиране на настоящата минимална заплата по четири показателя. Целта е още преди началото на преговорите да е ясно в какви граници може да се движи бъдещото увеличение", обясни изпълнителният директор на АИКБ.

Държавата, синдикатите и работодателите с напредък в разговорите за МРЗ

Бившият икономически съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова настоява сред показателите да бъде включена и издръжката за живот. „Важно е да присъства този индикатор, тъй като той показва доколко минималната работна заплата позволява на работника и неговото семейство да се издържат и да живеят достойно“.

По думите ѝ КНСБ също подкрепя включването на този показател, но остава притеснението, че той може да започне да се прилага едва след около три години.

Според Добрин Иванов идеята е новият механизъм да остане стабилен поне три години, за да има предвидимост както за бизнеса, така и за работещите. Иванов увери, че минималната работна заплата за 2027 г. няма да бъде по-ниска от настоящото ниво от 620 евро.

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Редактор: Дарина Методиева