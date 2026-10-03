Българският национален отбор по футбол претърпя второ поражение в третата си среща от група С/4 на турнира Лига на нациите, отстъпвайки 0:3 на Исландия в Рейкявик. Два гола вкара капитанът на домакините и звезда на "Реал Сосиедад" Ори Оскарсон – по веднъж във всяко полувреме. Той можеше да запише и хеттрик, но вратарят Даниел Наумов му спаси дузпа в 84-ата минута. Третото попадение дойде съвсем накрая от бранителя Микаел Егил Елертсон.

"Лъвовете" можеха да поведат, а и да изравнят, но Атанас Илиев пропусна две възможности преди почивката.

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С този успех исландците остават на върха в групата, вече със 7 точки. Втори е отборът на Естония с 5, а Люксембург е 3-и с 3. Българите са на последното 4-о място с 1.

Цял ден в Рейкявик дъждът не спря, а след това и се усили, но въпреки това теренът беше в отлично състояние. Близо 80 българи пък подкрепиха отбора на брега на Северния Атлантик.

Асен Чандъров се завърна в стартовите 11, както и Георги Русев. Андриан Краев пък за първи път в тази кампания записва минути. Атанас Илиев започна на върха на българската атака, като това е първи мач за него от юни 2022-а година. Илиев беше извикан след нулевото равенство с Естония миналия вторник.

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Първата атака в мача беше за България, като Георги Русев се измъкна от защитата на домакините и беше съборен пред границата на наказателното поле. След това исландците овладяха събитията на терена и пренесоха играта в българската половина.

В 20-ата минута дойде и първата възможност за домакините. Кристиан Димитров изчисти пред голлинията, след като Йон Дагур Торнстейнсон се измъкна от Турицов и пусна топката над излезлия да го срещне вратар Наумов.

В 27-ата минута българите пропуснаха страхотна възможност за гол, след като Атанас Илиев от 10 метра прати топката над горната греда. Диагонален пас намери на дясно Лукас Петков, който с едно докосване подаде страхотно на останалия сам нападател на ЦСКА 1948. Илиев обаче пропусна сигурен гол.

Четири минути по-късно Наумов извади техничен, далечен удар на Андри Балдурсон.

В 37-ата минута исландците откриха резултата чрез капитана си Ори Оскарсон. Хакон Харалдсон беше с топката в зоната на десния защитник на България, той подаде в наказателното поле на Исак Йоханесон, който я пропусна, а след това Ори Оскарсон завърши прецизно покрай Даниел Наумов – 1:0.

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България можеше да изравни в последната минута на първата част, като два пъти нападателите пропуснаха чисти положения. При отнета топка Русев тръгна от ляво, но се забави и вратарят Валдимарсон се върна и сложи ръка, за да извади в корнер. При изпълнението на ъгловия удар Димитров свали топката с глава в наказателното поле на Илиев, но той от наказателното поле прати топката в ръцете на вратаря Валдимарсон.

Седем минути след началото на второто полувреме Исландия можеше да стигне до втори гол след грешка на Георги Русев, но Оскарсон – изпреварил Кристиан Димитров плъзна топката до гредата.

В 60-ата минута домакините стигнаха до втори гол, като негов автор отново стана Оскарсон. Микаел Андерсон проби от дясно, не беше пресечено подаването му от Стефан Велков, а пасът беше доставен в малкото наказателно поле. Там нападателят на Реал Сосиедад лесно вкара топката за втори път в българската врата.

След гола исландците свалиха темпото, което даде възможност на България да пренесе събитията към центъра. Няколко атаки не завършиха с изстрел, а Марин Петков при контраатака стреля в ръцете на вратаря, съобщава специалният кореспондент на БТА Атанас Василев.

В 81-ата минута съдията Балаж Берке отсъди дузпа заради игра с ръка на Атанас Илиев при центриране от свободен удар. Дузпата беше потвърдена от системата за видеопомощ (ВАР), но вратарят Даниел Наумов спаси изстрела на Оскарсон.

В 90-ата минута дойде ред и на Микаел Егил Елертсон да вкара гол, след като се измъкна през централните ни защитници, завършвайки подаване на Оскарсон.

Редактор: Станимира Шикова