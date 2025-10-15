-
КЗК: Надценките на храните стигнаха до 90%
-
Напрежение в Казичене заради глутница бездомни кучета, нападащи хора и животни
-
Тол камери започват да следят за претоварени тежкотоварни автомобили
-
Спортни новини (14.10.2025 - късна)
-
Останките на още четирима заложници са предадени на Червения кръст в Газа
-
Зимният туристически сезон: Почивката у нас ще е по-евтина, отколкото в съседни страни
Испания оглавява класирането в група „Е“ с пълен актив от 12 точки
Националният ни отбор по футбол записа четвърта загуба в квалификациите за Световното първенство догодина. България отстъпи на европейския шампион Испания с 0:4.
С този резултат Испания оглавява класирането в група „Е“ с пълен актив от 12 точки, а България остава на последната 4-та позиция в подреждането без спечелена точка.
Последвайте ни