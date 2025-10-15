Националният ни отбор по футбол записа четвърта загуба в квалификациите за Световното първенство догодина. България отстъпи на европейския шампион Испания с 0:4.



С този резултат Испания оглавява класирането в група „Е“ с пълен актив от 12 точки, а България остава на последната 4-та позиция в подреждането без спечелена точка.

Редактор: Станимира Шикова