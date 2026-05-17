Фитнес треньорът Лили Стефанова показа специална тренировка за жени над 45 години, насочена към укрепване на коремната и гръбната мускулатура, подобряване на стойката и намаляване на болките в кръста.

Комплексът включва три основни упражнения – контролирани движения за „ядрото“ на тялото, работа с топка и класически планк, които могат да се изпълняват както във фитнеса, така и у дома.

По думите на Стефанова целта е да се развият сила, стабилност и мобилност без излишно натоварване, като упражненията са подходящи и за хора с дискови хернии, при условие че се изпълняват без болка и с правилна техника.

