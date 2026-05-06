Българските състезатели постигнаха сериозен успех на Европейската купа по френски бокс (савате), която се проведе в зала „Сила“ в Пловдив. Домакините спечелиха общо 27 медала - 13 златни, 4 сребърни и 10 бронзови отличия, в силна конкуренция с участници от цяла Европа.

В турнира се включиха състезатели от 12 държави, които изиграха близо 150 срещи във всички състезателни формати. Събитието беше съпътствано и от международен тренировъчен лагер със световни шампиони, както и специална галавечер, посветена на бойните спортове.

От Българската федерация по савате определиха събитието като едно от най-силните, организирани до момента у нас. Председателят Георги Танчев подчерта, че форматът е включвал Европейска купа с ранглистов характер, както и нови за спорта международни инициативи, които поставят България на по-високо ниво в развитието на савате.

Събитието затвърди позицията на България като активен домакин на международни спортни прояви и важен участник в развитието на бойните спортове в Европа.

Редактор: Цветина Петкова