Най-добрият български баскетболист Александър Везенков призна, че все още трудно осъзнава мащаба на постигнатото, след като неговият „Олимпиакос“ триумфира с титлата в Евролигата.

В големия финал в Атина гръцкият гранд победи „Реал Мадрид“ с 92:85 в залата на вечния си съперник „Панатинайкос“ и се изкачи на европейския връх.

След последната сирена Везенков отдели време за всички журналисти, отговаряйки на въпроси на български, гръцки и английски език. Емоциите за българския национал бяха огромни.

„Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим“, заяви Везенков след триумфа.

Той подчерта, че успехът е резултат от дълъг път, изпълнен с трудности и изпитания за отбора.„Имахме много тежки моменти, особено момчетата, които сме от години заедно, но сега вече държим трофея“, каза още баскетболистът.

Сред най-вълнуващите мигове за него след финала са били срещите с най-близките му хора. „В края беше истинска лудница. Просто исках да прегърна баща ми, сестра ми и всички мои приятели, които бяха тук. Искам да поздравя и хората, които са ни гледали по телевизията. Беше много трудно, но успяхме“, сподели Везенков.

Българският национал призна, че през сезона е преминал през редица емоционални изпитания, но именно те правят успеха още по-ценен. „Всеки човек минава през трудни моменти. Смятам, че този отбор заслужаваше този успех и най-накрая го постигнахме. Има и огромно облекчение, защото преминахме през много трудности. Най-щастливият момент е сега – да държа тази титла“, добави той.

