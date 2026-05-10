В забележителната си кариера той записва над 500 мача на клубно ниво, извежда „Астън Вила” два пъти на „Уембли”, печели 10 трофея със „Селтик” и играе 106 пъти за България. Но той знае, че футболът не е първото нещо, което идва наум на хората, когато чуят името му. Сега специално пред Мариян Станков – Мон Дьо сяда легендарният Стилиян Петров. Разговор, който започва от болката. Минава през страха, който не се показва. И стига до нещо, което не се казва лесно – надеждата. Защото животът го спря. Но той го победи. Днес той определя себе си като „непримирим към това някой да е зависим, да няма собствено мнение и да бъде корумпиран”.

Най-тежкото изпитание

„Разочарованието най-голямото за мен беше за това, че не можах да се върна да играя футбол.”

„Силен, здрав, капитан на отбора, водиш отбора... един млад доктор ей така, като седим с теб, ми казва: „Ние сме вече сигурни, че имаш диагноза „остра лимфобластна левкемия”, трябва да започнеш лечение веднага”, спомня си деня, в който разбира за тежката диагноза. Именно тогава започват изпитанията за него – от химиотерапията до пълното чувство за безпомощност. „Не можех 6 седмици да видя децата си, защото нямах имунна система, това беше най-тежкият период”, разкрива още той за престоя си в болницата. А неговото „малко удоволствие” тогава е да наблюдава външния свят през прозорците на болничната стая – на 17-ия етаж: „Гледах хората как се усмихват, как са се прегърнали, как се забавляват. А това вече не беше моят живот”, допълва той.

Българският и световният футбол

Пред Мон Дьо бившият капитан на националния отбор говори за суровата реалност на големия футбол, разликата между България и Западна Европа, както и за разочарованието си от състоянието на родния спорт. Стилиян Петров признава, че най-важният урок, който е научил след напускането на България, е професионализмът. „Когато излязох от България, аз си позволявах всичко, защото българският футбол не изискваше толкова много. Но когато излязох на голямата сцена, там се бориш със зъби и нокти”, казва той и подчертава, че във футбола на високо ниво, ако не се представиш по най-добрия начин – биваш заместен. Въпреки че от години живее във Великобритания, футболистът е категоричен, че остава най-силно привързан към родината си. „Аз винаги ще обичам България и винаги ще смятам, че България е най-красивата”, заявява той.

Пред Мон Дьо Стилиян Петров разкрива още, че няколко пъти му е предлагано да влезе в политиката като депутат, но е отказвал, защото според него подобни предложения често се превръщат в „подигравка с българския народ”. Получавал е и предложения за поста министър на спорта. Категоричен е обаче, че това не е сфера, в която би искал да навлезе. Смята също, че българският футбол „изостава в модернизацията, инфраструктурата, методиката, професионализма и манталитета”, а според него вината трябва да се търси не само в институциите, а „всеки един трябва да погледне себе си и да види какво иска да постигне”.