Военнослужещи и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще преминат по републиканската пътна мрежа на 1 и 2 юни 2026 г. Транспортирането на техника и личен състав от Гърция към Румъния е част от регионалното логистично осигуряване на ротацията на военни формирования, които участват в операцията Atlantic Resolve на американските въоръжени сили.

На територията на страната ни автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция”.

Atlantic Resolve е инициатива на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка от 2014 г. Тя има за цел усилване на способностите за възпиране и отбрана, повишаване на готовността на Алианса и подобряване на взаимодействието между силите на САЩ и съюзниците в Източна Европа.

