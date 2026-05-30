Майката на четвъртото момче, участвало в завършилия фатално купон с дрога в Благоевград, с емоционален пост в социална мрежа. Росица Симеонова пише, че вина за случилото се имат тя и бащата на тийнейджъра, тъй като не са забелязали навреме промяната в него.

Тя припомня, че синът ѝ и загиналото момиче са били приятели, участвали са в театрална постановка. Майката пише още, че синът й не е искал да отиде на абитуриентския си бал, но го е направил с подкрепата на съучениците и преподавателите си.

Прокуратурата протестира мярката на обвиняемия за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград

"Обръщам се към родителите на Ивана. Когато сте готови да разговаряте, със съпруга ми сме насреща, но не в социалните мрежи. Още веднъж - искрени съболезнования", пише майката на момчето.

Редактор: Никола Тунев