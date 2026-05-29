Двама души загинаха при пожара в хотел в Слънчев бряг късно снощи. Единият от тях – в сервизно помещение по време на ремонт на климатичната система. Часове по-късно, докато екипите на пожарната продължавали гасенето на огъня, служител на хотела – украински гражданин, получил инфаркт, а по-късно починал в болницата.

Огънят е избухнал около 17:30 ч. в сервизни помещения с климатична инсталация, в които по-рано четирима служители на частна фирма извършвали ремонтни дейности. Трима от тях успели да напуснат помещенията през балконска врата, но четвъртият - 51-годишен мъж - не успял и загинал. Пламъците са потушени от три противопожарни екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Несебър. Материалните щети са в процес на изясняване.

Около 21:56 ч. на същия ден е постъпил сигнал, че на 64-годишен украински гражданин с временна закрила, работил като служител по поддръжката в хотела и намирал се в близост до огнището, му е прилошало. Мъжът е откаран с екип на Спешна помощ, но по-късно е починал. Тялото му беше изпратено за аутопсия в отделението по съдебна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас. От нея се установило, че той издъхнал след прекаран инфаркт.

Мениджърът на хотела Валентина Янева каза през NOVA, че няма обяснение как точно е избухнал пожарът. Всичките 121 туристи, които са били в хотела – от Украйна, Румъния, Великобритания и Германия - са били евакуирани по спешност. Те са пренощували в друг хотел в курорта.

„Евакуираха ни бързо, а ръководството на хотела действа оперативно, като ни настаниха да пренощуваме на друго място. Тази сутрин ни допуснаха до стаите с по един служител, за да не ходим сами на петия и шестия етажи. Събрахме се вещите и ни изведоха”, разказа Наталия от Украйна

По случая е образувано досъдебно производство. Разследва се дали при ремонтните дейности са били спазени всички изисквания за безопасност на труда.

„Връчили сме призовки и на фирмата, чийто работник почина, както и на хотела”, заяви директорът на Инспекция по труда-Бургас Павлин Васков.

Окръжна прокуратура-Бургас ръководи разследването по повод смъртта на мъжете. Към настоящия момент са извършени два огледа на местопроизшествие, разпитват се свидетели. Изискана е цялостната документация, имаща отношение към случилото се. Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изготвени техническа и пожаротехническа експертиза, които да дадат категоричен отговор за механизма на възникване на пожара, щетите нанесени от него и причините за настъпилия летален изход на пострадалия.