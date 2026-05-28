Инцидент в Асеновград тази сутрин по чудо се размина без жертви и пострадали. Огромно дърво се стовари върху три автомобила и затвори цяла улица, която пешеходците използват, за да стигнат до Асеновата крепост. Инцидентът е станал около 06:00 часа на ул. „Съединение”.

На място е пристигнал екип на местната пожарна. Огнебореците ще разрежат дървото и ще го премахнат от пътното платно.

Най-пострадала е колата на 76-годишния Григор Торинов. „Излизам отвън и колата я няма. Цялата беше завита от клони”, обяснява той. Пенсионерът няма пари за нов автомобил и ще съди общината за щети.

Съседът му има късмет, че е застраховал автомобила си. „Броня, калник, капак. Надявам се, че застраховките ще поемат разходите”, казва Благовест Динков.

От общината заявиха, че сигнал за дървото при тях не е постъпвал и видимо е нямало признаци, че е опасно.



„Дървото си е с абсолютно здрав ствол. Виждате и шумата, която е абсолютно зелена. Няма как да предполагаме, че в кореновата система се е получил този гнилостен процес. И най-вероятно е имало и силен вятър, който е довел до падането на дървото”, каза заместник-кметът Стоян Димитров.

Според Хелена Сиракова това е любимата отсечка на всички пешеходци, които отиват към Асеновата крепост.

„По пътя има доста дървета, които са тотално изсъхнали. Поне 7-8 дървета са”, казва Иван Иванов.