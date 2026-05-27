Строителството на незаконния комплекс в местността „Баба Алино” край курорта Златни пясъци отекна и в кулоарите на парламента. Партиите взаимно се обвиняваха кой е отговорен за незаконните строежи във Варна.

Застрояването е на площ от около 100 декара, върху които вече са построени или се строят 104 сгради. Те са предимно къщи, но има и многоетажни. За нито една от тях няма разрешение от Общината, каза вчера кметът Благомир Коцев. Целият терен е разделен на общо 36 имота. Скандалът с този незаконен комплекс веднага предизвика отзиви и в парламента.

От „Продължаваме Промяната” заподозряха връзка между строителството и ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Според „Демократична България” строежът е започнал по времето на администрацията на ГЕРБ. От партията на Бойко Борисов обаче отрекоха тези твърдения и прехвърлиха топката в полето на настоящото управление на морския град. От „Възраждане” също атакуваха Коцев и обясниха, че многократно са подавали сигнали.

Темата за строителството на огромен комплекс в гориста местност във Варна повдигна ПП. От партията обясниха, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата зад незаконния строеж е получил забрана да влиза в България, както и заповед за екстрадиция, издадена от ръководството на ДАНС.

Радев: ДАНС изгони, а седмици по-късно върна у нас украинеца, стоящ зад незаконното строителство във Варна

„Четири дни след 7 юли тази заповед е отменена, а на 8 юли е арестуван кметът Благомир Коцев. Казваме няколко неща, които свързваме заедно. Те показват, че е имало политически чадър, свързан със строителството на тази фирма и с ареста на Благомир Коцев”, посочи народният представител Николай Денков.

От „Демократична България” прехвърлиха отговорността върху предишното управление на морската столица. "Всичко това се е случило благодарение на издадени удостоверения за търпимост по времето на управлението на ГЕРБ-Варна. Конкретно главният архитект на район "Приморски" е дал възможност на тези хора да започнат процедура по узаконяване. Въпросът е този господин, който си е сложил подписа под тези удостоверения и който въобще е отключил целия този процес, започнал благодарение на тях - каква отговорност ще понесе", коментира депутатът Стела Николова.

От Варна дойде и отговорът на ГЕРБ. Според общинската структура на партията лична отговорност за незаконните строежи носи настоящият кмет. „До края на 2023 г. в местност "Баба Алино" не е забит нито един пирон и не е отсечено нито едно дърво. Цялото строителство е започнало след това. Контролът е бил в ръцете на Благомир Коцев в качеството му на кмет. Той няма никакво оправдание да ни обяснява за пореден път как някой друг му е виновен, а той нищо не е знаел. По наша информация има издадени 27 удостоверения за търпимост на въпросните 28 незаконни завършени постройки”, подчерта общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов.

Акция на полицията и общината разкри незаконен град край Варна

Партията на Костадин Костадинов пък настоя за оставка на кмета на Варна. „За там няма нито подробен устройствен план, нито разрешения. Всичко това се е случвало със съдействието или по-скоро с бездействието на Община Варна. Бившият заместник-кмет Павел Попов, който беше 8 месеца временно изпълняващ кмет, не направи абсолютно нищо по въпроса”, твърди депутатът от „Възраждане” Коста Стоянов.