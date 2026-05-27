София, 27 май 2026 г. — Глобалната платформа за електронна търговия TEMU сключи споразумение с НООРО – национална организация по оползотворяване и рециклиране на отпадъци в България, с цел да подпомогне търговците в изпълнението на изискванията, свързани с управлението на отпадъците в страната.

Споразумението обхваща отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), както и батерии и акумулатори, и е част от по-широките усилия на TEMU за подкрепа на съответствието с екологичната политика на Европейския съюз.

Съгласно споразумението TEMU, съвместно с НООРО, ще подпомага търговците при изпълнение на задълженията им в България, свързани със събирането, оползотворяването и рециклирането на електронно оборудване и батерии. Партньорството има за цел да гарантира, че продуктите, предлагани на българските потребители чрез платформата TEMU, се управляват в съответствие с местните екологични изисквания.

„Чрез това сътрудничество целим да подкрепим по-ефективното изпълнение на процесите, свързани с управлението на отпадъци от електронно оборудване и батерии в България“, заяви Александър Чернаев, заместник-директор на НООРО.

Компаниите, които пускат електронно оборудване и батерии на българския пазар, са задължени да спазват изискванията за разширена отговорност на производителя (Extended Producer Responsibility, EPR). Чрез подпомагане на търговците при изпълнението на задълженията им, свързани с регистрация, отчетност и съответните такси, партньорството цели да съдейства за създаването на по-прозрачна и съответстваща на регулациите пазарна среда.

„С удовлетворение научаваме, че TEMU е сключила споразумение с една от големите български организации по оползотворяване на отпадъци“, заявиха от Изпълнителната агенция по околна среда. „Това е значителна стъпка напред, която ще има сериозен положителен ефект върху околната среда. Вярваме, че това ще допринесе за по-добър баланс на пазара и ще бъде пример, последван от други подобни платформи и търговци“.

Към момента TEMU е изградила партньорства с над 50 лицензирани организации по оползотворяване на отпадъци в Европейския съюз. Тези партньорства дават възможност на търговците в платформата да изпълняват своите задължения по EPR, като същевременно подпомагат местните системи за събиране и рециклиране в цяла Европа.

„Партньорството с НООРО ще помогне на търговците в TEMU по-лесно да изпълняват на локално ниво своите задължения, свързани с разширената отговорност на производителя в България“, заяви говорител на TEMU. „Ангажирани сме да подкрепяме търговците чрез практически насоки и ресурси за съответствие, като продължаваме да разширяваме сътрудничеството си с партньори в цяла Европа.“

Основана през 2022 г., TEMU днес оперира на повече от 90 пазара по света. Чрез програмата си за местни търговци (Local Seller Program) платформата дава възможност на продавачи от над 35 държави да достигат до повече потребители и да развиват бизнеса си.

За TEMU

TEMU е глобална платформа за електронна търговия, която свързва потребителите с милиони производители, брандове и бизнес партньори. Компанията оперира на повече от 90 пазара по света и има ангажимент да предоставя достъпни и качествени продукти, които да подобряват ежедневието на потребителите.

За НООРО

НООРО е организация по оползотворяване на отпадъци (PRO) с най-опитния екип в България. Основателят Галина Малинова регистрира едни от първите колективни системи в страната преди повече от 20 години. Оттогава организацията работи с различни потоци отпадъци, като впоследствие фокусира дейността си върху електрическо и електронно оборудване, както и батерии и акумулатори. През последните години, поради нарастващото търсене, НООРО засилва фокуса си върху международни компании и по нейни данни е единствената организация, предлагаща услугата „Оторизиран търговски представител“ (Authorized Representative).