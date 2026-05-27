Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещения в Париж и в Брюксел в сряда и четвъртък.

В Париж премиерът ще разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец днес. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред.

По-късно през деня Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер. В четвъртък ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

