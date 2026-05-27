По данни на прокуратурата полицията в Париж проверява над 100 сигнала
Франция е изправена пред сериозен скандал, след като десетки служители в държавни детски градини и начални училища са попаднали под разследване за насилие над деца, включително физическо малтретиране и сексуални посегателства. Сигналите по случая започват да се натрупват още от миналата година.
По данни на френската прокуратура полицията в Париж проверява над 100 сигнала, свързани с предполагаеми престъпления срещу деца на възраст едва 3 години. Разследванията обхващат различни форми на насилие - физическо и сексуално.
В момента се уточнява мащабът на случая, като разследванията вече обхващат десетки образователни институции. Става дума за около 84 детски градини, близо 20 начални училища и няколко извънучилищни центъра.
Фокусът на разследването е върху т.нар. аниматори или надзиратели - служители, назначавани извън постоянния учителски състав, които подпомагат дейността в детските заведения и занималните. Именно срещу част от тях са отправени сериозни обвинения.
По данни на разследването само в Париж между януари и април тази година са отстранени 78 души от подобни длъжности, като 31 от тях са заподозрени в сексуални посегателства. В един от най-новите случаи 36-годишен мъж е обвинен в посегателства срещу деца на възраст между 3 и 5 години, след сигнали от няколко семейства.
Делата са в процес на разследване и няма окончателни съдебни решения. Френските власти продължават проверките, като се очаква броят на разкритите случаи да нараства.
