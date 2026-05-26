Президентът Илияна Йотова посрещна легендите от Iron Maiden, които тази вечер изнасят концерт в София.

"За мен беше удоволствие да приветствам в България музикантите от Iron Maiden. Впечатлена съм, че тези метъл легенди и титани на сцената са изключително земни хора", написа Йотова в официалния си профил във Facebook с видео от срещата. "Пожелавам им успех на концерта в София тази вечер и още дълги години на сцената!", завършва още Йотова.

Iron Maiden е хевиметъл група, сформирана в Източен Лондон през 1975 г. от басиста и основен автор на песни Стив Харис. Въпреки че съставът се променя през годините, през по-голямата част от историята на бандата той се състои от Харис, водещия вокалист Брус Дикинсън, барабаниста Нико Макбрейн и китаристите Дейв Мъри, Адриан Смит и Яник Герс. Като пионери на новата вълна на британското хеви метъл движение, Iron Maiden издават серия от платинени и златни албуми във Великобритания и САЩ, включително едноименния дебютен албум от 80-те години, Killers от 1981 г. и The Number of the Beast от 1982 г. - първият им албум с Дикинсън, който през 1981 г. заменя Пол Ди'Ано като вокалист. Присъединяването на Дикинсън е повратна точка в кариерата им, утвърждавайки ги като една от най-важните групи в хеви метъла. The Number of the Beast е сред най-популярните хеви метъл албуми на всички времена, с продажби от почти 20 милиона копия по целия свят.

След известни сътресения през 90-те години на миналия век, завръщането на водещия вокалист Брус Дикинсън и китариста Адриан Смит през 1999 г. доведе до възраждане на популярността на групата, с поредица от нови албуми и изключително успешни турнета. Трите им най-скорошни албума - The Final Frontier (2010), The Book of Souls (2015) и Senjutsu (2021) - достигнаха номер 1 в повече от 25 страни. Iron Maiden са продали над 130 милиона копия от албумите си по целия свят и са получили над 600 сертификата. Групата се смята за една от най-влиятелните и почитани хеви метъл групи на всички времена. Те са получили множество награди в индустрията, включително наградите "Грами" и Brit.

Групата е издала 41 албума, включително 17 студийни албума, 13 албума на живо, четири разширени албума и седем компилации. Те са издали също 47 сингъла и 20 видеоалбума, както и две видеоигри.

В продължение на повече от 40 години групата представя своя емблематичен талисман „ Еди “ на кориците на почти всички свои издания.

