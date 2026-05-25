Демонстрантите обвиняват ръководството в изтезания
Стотици лишени от свобода се качиха на покрива на затвор във Венецуела в знак на протест. Демонстрантите съобщиха за изтезания и призоваха за незабавно отстраняване на директора на изправителното заведение.
Според протестиращите охраната е открила огън по време на демонстрацията, като има данни за ранени. Напрежението се пренесе и извън стените на затвора, където близки и семейства на осъдените влязоха в сблъсъци с полицията.
Затворниците обвиняват ръководството в насилие, забрана за посещения и принуда за разпространение на наркотици.
Местни и международни правозащитни организации съобщиха, че следят случая и ескалацията на напрежението отблизо.
