Стотици лишени от свобода се качиха на покрива на затвор във Венецуела в знак на протест. Демонстрантите съобщиха за изтезания и призоваха за незабавно отстраняване на директора на изправителното заведение.

Според протестиращите охраната е открила огън по време на демонстрацията, като има данни за ранени. Напрежението се пренесе и извън стените на затвора, където близки и семейства на осъдените влязоха в сблъсъци с полицията.

Затворниците обвиняват ръководството в насилие, забрана за посещения и принуда за разпространение на наркотици.

Местни и международни правозащитни организации съобщиха, че следят случая и ескалацията на напрежението отблизо.

