Далеч от България – в Хонконг, Китай – българският език и дух също намират своя начин да бъдат отбелязани на 24 май. За това разказва професор Димитър Владиков, който в момента преподава там и се включи специално за празника.

По думите му самият Китай не отбелязва 24 май, но българската общност в страната със сигурност го празнува. „Това е най-хубавият ни празник – денят на славянската писменост и култура“, споделя той и допълва, че за българите зад граница това е важен повод да се почувстват близо до родината.

Професорът разказва, че работи както с български, така и с китайски студенти. Интересното е, че за тях българската азбука се оказва изненадващо лесна за усвояване. „Буквата А са само три чертички“, споделя той за впечатленията на свои студенти, които сравняват кирилицата с много по-сложните китайски йероглифи.

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

По-трудни за тях се оказват специфични български звуци като „р“, „ш“ и „т“, но въпреки това студентите успяват да се справят.

Професор Владиков представя и своя нов научен труд Branding Bulgaria – двуезична книга, посветена на това как китайците възприемат България. Проучването е резултат от петгодишна работа и включва анализ на това как страната ни се представя в Китай и как я виждат китайските студенти.

Книгата вече е налична в университетската книжарница в Хонконг и е поръчана и от България. Според автора тя би била полезна за всички, които се интересуват от туризъм, културен обмен и икономически връзки между двете страни.

„Това е поглед към България през китайските очи“, обобщава професорът. Така, дори на хиляди километри разстояние, 24 май остава празник, който свързва българите по света с езика, културата и корените им.

Редактор: Цветина Петкова