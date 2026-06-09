Продължава издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,8, което разтърси южното крайбрежие на Филипините. Потвърдените жертви вече са 41, а над 450 други бяха ранени.

Най-тежко засегнат е град Генерал Сантос, където няколко сгради се срутиха или претърпяха сериозни щети. Образуваха се и вълни цунами с височина около метър.

Расте броят на загиналите при мощното земетресение във Филипините (ВИДЕО)

Поражения от цунамито са регистрирани и в поне едно крайбрежно селище на юг. По-слаби вълни са достигнали Индонезия и Палау, като са засегнали дори южната част на Япония.

Земетресението е предизвикало свлачище в град Глан, провинция Сарангани, при което са загинали 13 души. Още четирима са загубили живота си на други места в същата провинция.

Директорът на Филипинския институт по вулканология и сеизмология определи труса като най-силния, засегнал страната през тази година. Той призова гражданите да потърсят експертен съвет, преди да се върнат в повредените сгради, тъй като вторичните трусове продължават и създават риск от нови срутвания.

Трус от 7,8 разтърси Филипините, има жертви (ВИДЕО+СНИМКИ)

Международната реакция не закъсня. САЩ, като съюзник на Филипините, обявиха, че координират действията си с местните власти и са готови да окажат подкрепа. Франция, Япония и Нова Зеландия също изразиха солидарност и готовност за съдействие.

Редактор: Цветина Петкова