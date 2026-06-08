Издадено е предупреждение за цунами

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс".

Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.

Местните власти съобщават за най-малко трима загинали. Съобщава се и за десетки ранени. Има и срутени сгради.

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Снимка: БТА

Издадени са предупреждения за цунами във Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места, заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра. 

В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си.

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Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество японски райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация.

По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

Междувременно президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. 

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Снимка: БТА

Нареждам преустановяването на занятията във всички учебни заведения в пострадалите райони на Минданао до второ нареждане. Безопасността на нашите деца е преди всичко. Министерството на образованието ще координира действията си с местните органи на властта”, написа той в социалните мрежи.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА

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