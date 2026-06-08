Снимка: БТА
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Издадено е предупреждение за цунами
Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтърси филипинския остров Минданао тази сутрин, съобщи Германският изследователски център за геонауки, цитиран от "Ройтерс".
BREAKING: Massive damage seen at General Santos International Airport in General Santos, Philippines after the powerful earthquake.— Scope Report (@ScopeReportLive) June 8, 2026
pic.twitter.com/nmzwACVtZs
Земетресението е било на дълбочина 10 км, уточни центърът. Първоначално силата на труса бе оценена на 7,3.
Местните власти съобщават за най-малко трима загинали. Съобщава се и за десетки ранени. Има и срутени сгради.
Снимка: БТА
Издадени са предупреждения за цунами във Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места, заради очаквани приливни вълни между 1 и 3 метра.
🚨EARTHQUAKE: Mindanao, Philippines 🇵🇭— MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) June 8, 2026
A strong shallow earthquake (preliminary magnitude ~7.8 per international agencies like GFZ/USGS; PHIVOLCS initially reported 7.0) struck offshore Sarangani Bay near General Santos City (GenSan), Mindanao, Philippines, at 7:37 AM local… pic.twitter.com/3RFNuVWssx
В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си.
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Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.
NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp— AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026
Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони в множество японски райони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация.
After the 7.8 magnitude earthquake, the sea suddenly pulled away from the shore in the Philippines— Surajit (@surajit_ghosh2) June 8, 2026
If the ocean suddenly retreats, run to higher ground immediately pic.twitter.com/6P1faOGJTv
По-рано националната метеорологична служба на Япония предупреди за заплаха на островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.
💔 First day of school… then the earth shattered everything 😭— Benj (@B3n0444) June 8, 2026
A powerful earthquake struck Southern Mindanao at around 7:37 a.m. on Monday, with General Santos City, Sarangani philippines pic.twitter.com/QfefDfiepi
Междувременно президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао.
Снимка: БТА
“Нареждам преустановяването на занятията във всички учебни заведения в пострадалите райони на Минданао до второ нареждане. Безопасността на нашите деца е преди всичко. Министерството на образованието ще координира действията си с местните органи на властта”, написа той в социалните мрежи.Редактор: Станимира Шикова
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