585 800 българи са пътували в чужбина през февруари тази година, което е с 8,8 на сто повече от февруари миналата година. Националният статистически институт отчита увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Справката показва също, че през февруари 2025 година пътуванията на българите извън страната са били 538 200, което пък е било със 7,8 на сто повече от февруари 2024 година.

През втория месец на 2026 година посещенията на чужди граждани у нас са 753 200 или с 4,5 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Транзитните преминавания през страната са 28,4 на сто или 214 200 от всички посещения на чужди граждани в България. За сравнение - през февруари 2025 г. посещенията на чужденци в страната са били 720 600 - с 3,1 на сто повече на годишна база.

Отчитат ръст в броя на туристите у нас

Най-много българи са пътували през февруари тази година до:

►Турция - 134 700

►Гърция - 122 000

►Румъния - 68 900

►Сърбия - 46 600

►Германия - 33 400

►Австрия - 26 700

►Република Северна Македония - 24 300

►Италия - 21 700

►Испания - 14 200

►Франция - 14 000.

Най-много посещения в България са направили гражданите от:

►Румъния - 181 700

►Турция - 153 800

►Гърция - 101 400

►Сърбия - 50 000

►Република Северна Македония - 26 600

►Германия - 25 700

►Обединеното кралство - 24 200

►Италия - 19 000

►Украйна - 18 800

►Израел - 18 400.

Редактор: Цвета Лазаркова