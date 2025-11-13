На прага на влизането ни в еврозоната и в навечерието на празниците става ясно, че броят на местата за настаняване у нас се е увеличил, но не цялата леглова база се запълва. Все пак тенденцията е по-скоро положителна. Данните на Националния статистически институт за изминалия месец сочат:

♦ Броят на пренощувалите лица у нас се увеличава с над 5% в сравнение със същия месец на 2024 г. и достига над 971 хил. души. Увеличението при чуждите туристи е с почти 10%.

♦ Реализираните нощувки са над 3 милиона, които се разпределят между 3334 обекта за настаняване в цялата страна.

♦ Приходите от нощувки се увеличават с над 15% спрямо същия месец на предходната година и достигат близо 288 млн. лв.

♦ Броят на леглата, също е увеличен - с 4.4 на сто. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани над 82% от общия брой нощувки на чужди и 47% - на български граждани. И в двата случая отново има ръст.

♦ В същото време, обаче, не всички легла успяват да се заемат. Според данните на НСИ легловата база се запълва на по-малко от 33%.

Редактор: Цветина Петрова