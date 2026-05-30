Израел предприе удари в Южен Ливан в събота и навлезе още по-дълбоко в ливанската територия, след като преди това бе предупредил за евакуация на над дузина населени места.

Ливанската армия заяви, че „целенасочен“ израелски удар е ранил двама войници на юг, само ден след като военни делегации от двете страни проведоха знакови преговори за сигурност във Вашингтон. Ливанската държавна Национална информационна агенция (NNA) съобщи за няколко израелски удара на юг, включително артилерийски огън близо до средновековния замък Бофорт.

Тръмп: Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие, Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен

Министърът на културата Гасан Саламе предупреди в петък, че израелските атаки излагат на „сериозна опасност“ ливанските културни обекти. Ливанското президентство обяви в изявление, че президентът Джоузеф Аун и премиерът Наваф Салам са се споразумели „да засилят контактите, за да сложат край на израелските практики“ преди новия кръг от преговори с Израел, насрочен за 2 и 3 юни.

Аун и Салам обсъдиха „израелските атаки и тяхното разширяване към редица южни градове и села, особено в областите Тир и Набатия, в допълнение към продължаващите бомбардировки и булдозери на къщи и разрушаването на исторически забележителности на юг“. Елбридж Колби, заместник-командващ в Пентагона, нарече последните дискусии между военните делегации на Ливан и Израел „продуктивни“, но не спомена прекратяване на огъня, ключово ливанско искане.

Израел ликвидира новия шеф на въоръженото крило на "Хамас" при удар в Газа

Ливанската армия заяви в събота, че „целенасочен“ израелски удар е ранил двама войници в Южен Ливан. В изявление ливанската армия заяви, че „двама войници са били атакувани в колата си от враждебен израелски дрон“ близо до южния град Набатия.

Редактор: Никола Тунев