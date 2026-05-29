ЕС официално обяви днес, че разширява санкциите срещу радикалните палестински групировки „Хамас“ и „Палестински ислямски джихад“, предаде „Ройтерс“.

„ЕС реши да разшири обхвата на ограничителните мерки срещу „Хамас“ и „Палестински ислямски джихад“, за да обхване и членове на политическото бюро на „Хамас“, които насърчават, защитават и оправдават действия на насилие. ЕС посочи и 10 членове на политическото бюро“, се казва в изявлението.

Този ход идва ден след като ЕС наложи санкции и срещу някои израелски заселници на окупирания Западен бряг.

Нетаняху нареди на израелската армия да поеме контрола над 70% от Ивицата Газа

Междувременно „Хамас“ осъди решението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да нареди на армията си да разшири контрола си над ивицата Газа въпреки споразумението за прекратяване на огъня, подписано през октомври миналата година, предаде „Франс Прес“.

„В грубо нарушение на всички споразумения, както той обикновено прави, Нетаняху обяви разширяване на контрола до 70% от ивицата Газа в момент, когато убийствата и гладът продължават“, заяви говорителят Басем Напм.

Съгласно условията на крехкото споразумение за прекратяване на огъня силите на Израел трябваше да се изтеглят зад „жълта линия“ - разграничителна линия между районите, контролирани от „Хамас“ и районите, контролирани от израелската армия, която осигуряваше на последната контрол над малко повече от 50% от Газа.

