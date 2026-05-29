Рангел Бизюрев беше осъден на 17 години затвор за умишлено убийство на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица.

Решението на Върховния касационен съд (ВКС) потвърди това на Апелативен съд – Пловдив и не подлежи на обжалване.

С присъда от 04 април 2025 г. на Окръжен съд – Пловдив Рангел Бизюрев е признат за виновен за умишленото убийство на Димитър през 2023 г., като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 15 години . Признат е за невинен и е оправдан по обвинението убийството да е извършено с особена жестокост. Бизюрев е осъден да заплати 130 000 лв. на майката на Димитър - Атанаска Бакалова, и по 100 000 лв. на всеки един от останалите ищци и частни обвинители.

С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като наказанието „лишаване от свобода“ е увеличено на 17 години.

Редактор: Цветина Петрова