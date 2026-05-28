Огнището на ебола в Демократична република Конго продължава да се разраства. На този фон администрацията на Тръмп заяви, че е фокусирана върху това болестта да не се разпространи в Съединените щати, съобщава CNN.

„Не можем и няма да позволим на случаи на ебола да влязат в Съединените щати“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио на заседание на кабинета в сряда.

САЩ „създават модерно съоръжение“ в Кения за американци, които може да са били изложени на вируса Ебола, но нямат симптоми, съобщиха представители на администрацията на Тръмп „Съоръжението е проектирано да осигури достъп до висококачествени грижи за американци, които ще трябва бързо да напуснат Конго и да бъдат поставени под карантина, без рисковете от продължително транспортиране обратно до САЩ“, каза един от служителите.

Какво знаем за разпространението на ебола до момента

„Очаква се възможностите в лечебното заведение да включват полагане на грижи за пълния спектър от заболяването, причинено от вируса ебола, включително нуждите от критични грижи. Всеки случай ще бъде оценяван дали да бъде транспортиран, ако е необходимо", казаха още от администрацията.

Реакцията на експертите: Това може да има ужасни последици

САЩ разполагат със собствена специализирана мрежа от болници, които са висококвалифицирани за лечение на пациенти с ебола. Джереми Кониндик, който беше директор на Службата на САЩ за чуждестранна помощ при бедствия към Агенцията за международно развитие на САЩ по време на епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г., отбеляза, че „САЩ инвестирали от години и продължават да инвестират в цяла мрежа от много способни съоръжения за изолация и лечение на ебола“. „Вместо да имаме доверие във възможностите, които сме изградили тук, ние ще изпращаме пациенти навсякъде другаде“, каза Кониндик, който сега е президент на хуманитарната организация Refugees International. „Едно от нещата, които намирам за изключително обидни в позицията на администрацията в момента, е, че те казват по същество, че ако сте американец, който се зарази, ние не ви подкрепяме; не сте добре дошли в собствената си страна“, каза той пред CNN.

Администрацията на Тръмп забрани на водещи експерти да говорят за ебола със СЗО

Д-р Крутика Купали, експерт по инфекциозни болести и бивш медицински директор на Центъра за лечение на ебола в Сиера Леоне, нарече новия план „безумен“. Това ще има „ужасни последици“, написа тя в публикация в X.

Лорънс Гостин, директор на Сътрудническия център на Световната здравна организация по национално и глобално здравно право, заяви, че резултатите ще бъдат по-лоши както за пациентите, така и за хуманитарните работници. Планът е „безразсъден, неетичен и най-вероятно незаконен“, написа той в публикация в X в сряда.

По-рано този месец американски лекар, работещ в ДРК, който е дал положителен тест за ебола, е бил изпратен за лечение в Германия, а друг с висок риск от заразяване е бил изпратен в Чехия.

Не е ясно дали съоръжението, което се създава в Кения, ще приема и други националности, освен американци.

Мерките в щатите срещу разпространението на ебола

Американски пътници, завръщащи се от засегнатия от ебола регион на Африка, са изпращани на определени летища за здравни прегледи. Гражданите на САЩ, които са били в ДРК, Уганда или Южен Судан през предходните 21 дни, са насочени за кацане в Атланта, Хюстън и летище Дълес, извън Вашингтон. Здравните власти заявиха, че международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк ще бъде добавено към този списък.

В момента няма случаи на ебола в Съединените щати. САЩ ограничи влизането на чужденици, които са били в ДРК, Уганда или Южен Судан - граничи с двете засегнати страни.

Уганда затваря границата с ДРК

На фона на случващото се с епидемията Уганда обяви, че затваря границите си с Конго. Правителството на ДРК събощи, че в страната вече има 1077 предполагаеми случая на ебола, а 238 са предполагеми смъртни. Уганда също съобщи за седем случая, свързани с епидемията, включително един смъртен. Общият брой на контактите с потвърдените случаи се е увеличил, посочи правителството на страната.

