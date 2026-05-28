Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе работна среща с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл. Развитието на транспортната свързаност в регионален мащаб и високите технологии бяха във фокуса на разговора.

В рамките на срещата министър Пеев подчерта критичното значение на Коридор VIII: „Това е проект от изключително висок приоритет за нас и за регионалната сигурност. Фокусирани сме върху ускоряването на железопътната връзка и координацията с Република Северна Македония за изграждането на граничния жп тунел“.

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията

Специално внимание беше отделено на сътрудничеството в авиацията. Министър Пеев и Н. Пр. Х. Мартин Макдауъл разгледаха възможностите за модернизация на българската летищна инфраструктура с американска експертна помощ. Един от акцентите на срещата бяха перспективите за откриване на директна въздушна линия между София и САЩ.

В областта на високите технологии беше обсъдено бъдещото развитие на 6G мрежите и значението на защитата на критичната инфраструктура. Министър Пеев сподели опита на България в изграждането на високотехнологични центрове за данни и подчерта ангажимента за спазване на най‑високите международни стандарти за сигурност.

Редактор: Дарина Методиева