Огромен скандал и полицейско насилие на Курбан Байрам. Така лидерът на ДПС Делян Пеевски определи завеждането на разпит на кмета на Кърджали.

„Полицейски произвол, за който ще сезираме всички компетентни органи и европейски партньори. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Кметът може да бъде повикан спокойно в тридневния срок с призовка. Един отряд полиция в кабинета на Ерол Мюмюн. Трябва ли осем човека да го извеждат? От страх не го арестуваха, искаха да сплашат всички кметове и мюсюлмани”, твърди лидерът на ДПС.

По думите му партията „отказва офертата за страх”. „Надявам се премиерът да реагира веднага и да разбере какво се е случило. Министърът му мина всички граници. Полицията да се засрами, да не обслужва определени хора и системата на репресията. Винаги сме стояли зад органите на реда - да имат бюджет, за да служат на държавата. Винаги ще бъда до кмета, аз го обичам, той направи страшно много за Кърджали. Не заслужаваше да бъде отведен като престъпник все едно е наркопласьор. Малките му деца да гледат как осем полицаи го водят. Държавата не може да се управлява със страх”, категоричен беше Пеевски.

Той уточни, че ДПС подкрепя властта за осигуряване на финанси и по-ниски цени, но не и за полицейски произвол.

Припомняме, че днес Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в ОДМВР. Впоследствие на брифинг във Велико Търново вътрешният министър уточни, че причината е разследване за длъжностно престъпление по обществена поръчка за над 5 милиона лева. Има данни за влияние върху избора на изпълнител, както и за неизвършени от него дейности по проекта. След разпита градоначалникът разкритикува органите на реда за показното си извеждане от сградата на общината и го определи като "цирк", "репресия" и "пиар акция".