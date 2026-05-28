Задържането на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, незаконният град във Варна и какъв бюджет трябва да предложат управляващите коментираха политолозите проф. Светослав Малинов и доц. Татяна Буруджиева в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS. Двамата коментираха ареста на кмета на Кърджали. Те се обединиха около мнението, че когато се правят такива арести, се предполага, че съществуват много солидни доказателства.

"Един от ярките примери за разградена държава е ситуацията във Варна. Всички политически сили, които идват на власт, казват, че ще премахнат определени модели на управление, корупционни схеми и недемократични неща. За Варна думата скандал бледнее", каза доц. Буруджиева.

"Ако навържем всички факти, ще започне да се заформя нещо чудовищно. Единственото позитивно в цялата ситуация е, че малко по-малко всичко започва да се разплита", допълни проф. Малинов.

"Един месец след изборите е естествено да имаме оптимистично мислене за бъдещето на България. Относно икономическото състояние, няма позитивизъм. Нормално е когато има нов играч, надеждите на хората да са върху него", коментира доц. Буруджиева.

"Добре е както за нас, така и за правителството, че хората не очакват икономически възход. Крайно време е да разберем, че задачата на едно управление е на друго място. Икономическите неща ще подредят, когато има правилна съдебна реформа. Ако правото и политиката са наред, икономиката също ще успее", заяви проф. Малинов.

