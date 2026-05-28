Снимка: БТА
Румен Радев е на визита в Брюксел
Премиерът Румен Радев ще бъде приет от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия в Брюксел в четвъртък. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералния секретар на пакта Марк Рюте.
Важни срещи в Брюксел и Париж: Румен Радев ще разговаря с Фон дер Лайен, Рюте и Макрон
Следобед премиерът ще има последователни срещи с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
След срещите с Рюте и Коща по предварителна програма се предвиждат изявления.
Румен Радев се срещна с президента на Франция и с премиера на Белгия
В сряда Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон в Елисейския дворец в Париж, след което отпътува за Брюксел за среща с белгийския си колега Барт де Вевер.
В делегацията на премиера са неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.
