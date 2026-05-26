Рекордна гореща вълна обхвана Западна Европа, а прогнозите сочат, че температурите ще продължат да се покачват, предаде АФП.

Причината е т.нар. „топлинен купол“ – маса от горещ въздух от Северна Африка, която изтласква температурите значително над обичайните за май стойности.

Из цяла Западна Европа хората изпълниха плажовете, излязоха по улиците с ръчни вентилатори и чадъри срещу слънцето, а мнозина търсеха прохлада във водата – включително във фонтана „Баркача“ в Рим и водните съоръжения в градината „Пале Роял“ в Париж, предава БГНЕС.

Великобритания отчете най-горещия майски ден в историята си – 35,1 градуса по Целзий в Кю Гардънс в Югозападен Лондон. Така беше подобрен рекордът от 34,8 градуса, регистриран на същото място ден по-рано, след като система с високо атмосферно налягане задържа топлия въздух над Западна Европа.

Франция също подобри рекорда си за най-висока майска температура първо на 25, а след това и на 26 май. Националната метеорологична служба предупреди, че горещата вълна може да продължи до края на седмицата, като на места температурите могат да достигнат 39 градуса.

Учени предупреждават, че предизвиканите от човека климатични промени засилват подобни екстремни явления, а горещите вълни, сушите и наводненията стават все по-интензивни и по-чести.

Боб Уорд от Института „Грантъм“ за климатични промени и околна среда към Лондонското училище по икономика заявява пред АФП, че са необходими промени в начина на живот, жилищата и бизнеса. Той каза, че високите температури вероятно вече са причинили смъртта на „стотици хора“, основно в прегрели жилища във Великобритания, докато икономическите загуби вероятно възлизат на милиарди паунди поради намалена продуктивност на работните места.

„Сега имаме летен климат като този в средиземноморските държави, но сградите и офисите ни не са проектирани за средиземноморски климат“, добавя той, призовавайки за действия.

От другата страна на Ламанша почитателите на тениса в Париж издържаха на температури от 33 градуса по време на Откритото първенство на Франция, докато играчите се бореха с жегата.

Властите също предупредиха, че горещата вълна вече има смъртоносни последици. Френските власти съобщиха за най-малко седем смъртни случая, свързани с горещините . Пет от жертвите са загинали при удавяне, след като много хора са потърсили спасение по плажовете и във водата, въпреки че в много райони спасителните служби ще започнат работа едва през юли.

Данни на ирландската метеорологична служба „Мет Ейриън“ показаха, че две станции в страната са отчели рекордни за май 28,8 градуса.

Испанската държавна метеорологична агенция предупреди за „изключително високи температури за това време на годината“, които ще се задържат през цялата седмица. Прогнозите сочат и „широко разпространени тропически нощи“ в югозападната част на Испания от сряда нататък, като температурите между сряда и петък ще достигат между 36 и 38 градуса.

На изток италианската област Лацио, включваща Рим, одобри правила за ограничаване на труда при условия на „продължително излагане на слънце“ между 12:30 и 16:00 часа.

В Австрия властите във Виена поставиха специални системи за водна мъгла, които да помагат на минувачите да се разхлаждат по улиците.

Данни на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ показват, че Европа е континентът с най-бързо затопляне от 1990 г. насам, следвана непосредствено от Азия, а Северна Америка е на трето място.

