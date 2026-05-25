Съпругът на бившата първа министърка на Шотландия Никола Стърджън – от когото тя е разделена – се призна за виновен по обвинения в злоупотреба със средства на Шотландската национална партия, възлизащи на над 400 000 британски лири.

62-годишният Питър Мърел призна пред Върховния съд, че е използвал партийните средства за лични разходи, включително закупуване на кемпер, автомобили и луксозни стоки. След признанието си той беше задържан под стража.

Мърел беше арестуван още през април 2023 г. в рамките на разследване, свързано с финансите на ШНП, а година по-късно му бяха повдигнати официални обвинения.

Най-старият фар на Шетландските острови - дело на дядото на писателя Робърт Луис Стивънсън (СНИМКИ)

Случаят е част от по-широко разследване около управлението на партийни средства, надхвърлящи 600 000 паунда, предназначени за кампания за независимост на Шотландия. В хода на разследването бяха разпитани и други високопоставени фигури в партията, включително бившият ковчежник Колин Бийти, който впоследствие също беше оправдан.

Самата Никола Стърджън беше арестувана и разпитана, но по-късно бе оправдана, с което сложи край на продължилото около две години разследване срещу нея.

Никола Стърджън оглавяваше шотландското правителство в продължение на осем години и беше една от най-влиятелните фигури в съвременната политика на Шотландия. Под нейно ръководство Шотландска национална партия се утвърди като доминираща политическа сила в региона, особено по време на изборни кампании и управлението на пандемията от COVID-19, когато тя получи признание за своя комуникационен стил.

Въпреки политическото влияние, което изгради, Стърджън напусна поста си на фона на вътрешни напрежения в партията и без да реализира основната си политическа цел – независимостта на Шотландия от Обединеното кралство.

Редактор: Цветина Петкова