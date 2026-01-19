Фарът Съмбърг е първият фар, построен на Шетландските острови. Той е издигнат преди повече от 200 години, началото на строежа е дадено през 1819 г., завършен е две години по-късно. Намира се на нос Съмбърг Хед в южния край на континенталната част на островите.

Негов проектант е инженер Робърт Стивънсън - дядо на писателя Робърт Луис Стивънсън, известен с романите „Островът на съкровищата“ и „Странният случай с доктор Джекил и мистър Хайд“. Робърт Стивънсън е допринесъл значително за развитието на технологията на фаровете. Той е инженерът, който стои зад изграждането на близо 20 фара, като името му се свързва и със създаването на близо 7 моста.

Самата структура на фара "Съмбърг" е дело на Джон Рийд.

Снимка: iStock

Фарът се извисява на 90 метра над морското равнище. Неговият дизайн е много добре обмислен така, че да отговаря на суровите метеорологични условия. Стените му да двойно по-дебели от обичайното и имат пролуки в средата. Така вътрешността на фара остава напълно суха, въпреки влагата.

Фарът "Съмбърг" е висок 17 метра, а светлината му може да се види на разстояние до 37 километра.

Смята се, че през периода 1833 -1991 г. на "Съмбърг" е имало 119 пазители на фарове.

Снимка: iStock

Нос Съмбърг Хед е фантастична туристическа дестинация, която предлага вълнуващо и интерактивно преживяване за своите посетители. Разположен в най-южната точка на континенталната част на Шетландските острови (на 42 километра от Леруик), районът е и природен резеврат.

Археологическото наследство на островите е част от история на Съмбърг Хед, като тук то датира от повече от 2000 години.

Стратегическото военно местоположение на Шетландските острови им позволи да играят жизненоважна роля в защитата на Великобритания през двете световни войни. Те служат като ключова база за Кралския флот и Кралските военновъздушни сили, които патрулират по небе и море по време на този период от историята. Съмбърг е бил свидетел на многобройни военни действия, тъй като тук е била инсталирана военна радарна станция – първата в Северна Шотландия.

Природният резерват "Съмбърг Хед" има една от най-лесно достъпните колонии от морски птици във Великобритания. През лятото скалите гъмжат от морски тупици, буревестници и много други. Поради това изобилие паркът е една от над 150-те специални защитени зони (СЗЗ) в Шотландия.

Освен това "Съмбърг Хед" е обект със специален научен интерес (SSSI). Този е регион има необичайни видове флора и фауна, които са от съществено значение за изследванията.

Съмбърг Хед предлага фантастични и безпрепятствени гледки, от които да наблюдавате разнообразни морски диви животни. Тук могат да се видят малки китове, морски свинчета, белоклюни делфини и тюлени. Освен това районът се смята за едно от най-добрите места във Великобритания, където можете да зърнете косатки.

Ако сте фен на криминалните драми и на шотландските природни вълшебства сериалът „Шетланд“ обединява и двете. Той ще ви разходи виртуално сред Шетландските острови и ще ви изпрати на приключение до Съмбърг Хед.