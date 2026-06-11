Бившият армейски офицер Дан Джарвис бе назначен в четвъртък за нов британски министър на отбраната, часове след оставката на Джон Хийли, който обвини правителството, че не е осигурило достатъчно средства за отбраната на страната.

Преди назначението си Джарвис е заемал поста младши министър по сигурността във вътрешното министерство в правителството на лейбъристите на премиера Кийр Стармър.

Британският министър на отбраната Джон Хийли подаде оставка

Редактор: Ивета Костадинова