33 мигранти са били открити в бус край Бургас. Четирима от тях - на възраст между 16 и 25 години, са откарани в Спешното отделение на болницата в морския град, научи NOVA. Мъжете се оплакват от болки в корема, тъй като не са се хранили от три дни и са пили замърсена вода от блата и реки.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Превозното средство e било спряно в района между квартал "Крайморие" и Бургас. Според неофициална информация групата е преминала границата преди 7-8 дни и е пристигнала от Афганистан.