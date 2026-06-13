Лора Инджова взе Голямата награда за телевизионна журналистика на конкурса в Свети Влас.

16-ото издание на Наградите за телевизионна журналистика "Свети Влас" беше открито в събота в курорта Свети Влас. Конкурсът в морския град е учреден на 10 март 2011 г. от сдружение „Кръг 11", който включваше: Иван Гарелов, проф. Ивайло Знеполски, Петко Бочаров, Павел Васев, Джими Найденов, Копринка Червенкова, Антони Георгиев, Стефан Димитров, Любен Дилов-син, Георги Тенев и Георги Лозанов.

От неговия състав за всяка година се формира петчленното жури, което се води от критерии като компетентност, комуникативност, гражданска смелост, собствен стил, обществен ефект, като се стреми да подпомага и баланса между обществен и търговски интерес в редакционната политика на българските доставчици на медийни услуги

Редактор: Станимира Шикова