От неделя максималните температури в страната ще започнат да се покачват и през следващата седмица ще са между 31 и 36 градуса. Това се съобщава в седмичната прогноза за времето у нас за периода от 25 до 30 юли на Националния институт по метеорология и хидрология, подготвена от дежурния синоптик Красимир Стоев.

В събота ще преобладава слънчево време. След обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, а в Дунавската равнина и Източна България – временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса.

В неделя ще е предимно слънчево, а след обяд над планините ще има незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса.

В началото на новата седмица с усилване на вятъра от северозапад ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е неустойчива. По линията на фронта ще се развива купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, на отделни места – интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки.

През следващите дни над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността.

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Редактор: Дарина Методиева