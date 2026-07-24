Сняг заваля на най-високия връх на Балканите - Мусала посред лято. От публикувани кадри във Facebook на върха се вижда, че високите части на Рила са побелели след рязкото понижение на температурите, което се усети днес в цялата страна.

Днес в страната беше обявен жълт код за гръмотевични бури в 10 области.

Жълт код за гръмотевични бури в 10 области на страната в петък

От НИМХ предупредиха, че по най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, а на 2000 метра - около 8.

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Редактор: Никола Тунев