Жълт код за гръмотевични бури в 10 области в страната в петък. Предупреждението на НИМХ е за София-област, Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Търговище, Шумен и Разград.

От запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието - временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици.

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Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в Източна България - от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони и до 26-28 в източните.

Снимка: НИМХ

В планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. По-значителни ще са количествата в масивите на Западна България, Западните Родопи и в района на Централен Балкан.

По най-високите върхове ще превалява слаб сняг. Ще духа умерен до силен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, а на 2000 метра - около 8.

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По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд – предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. Интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27°. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

На Балканите ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, по-интензивни в южните райони. Предимно слънчево ще бъде в северозападната част на полуострова.

Редактор: Никола Тунев