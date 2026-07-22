Буря, придружена от проливен дъжд и мощен вятър, нанесе материални щети в Петрич и областта във вторник вечерта. Има сигнали за паднали върху автомобили дървета. В късния следобед областният управител на Благоевград активира системата BG-ALERT с предупреждение за опасно време. От институциите призоваха хората да не напускат домовете си.

В Петрич поривите на вятъра достигнаха 23 метра в секунда, което е близо 80 километра в час.

"Ангажирали сме всички налични екипи на общината – в компостиращата инсталация, в звеното по озеленяване, общинските служби, както и много доброволци, които се притекоха на помощ. Засега работата по разчистването на щетите върви добре, но има още много за разчистване. Надявам се времето да позволи да приключим още днес". Това заяви в "Здравей, България" Кирил Стойков от Доброволното формирование към Община Петрич.

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По думите му всичко започнало като обикновена лятна буря, но буквално за десетина секунди се формирал нещо като ураган. "Пред служебния ни автомобил падаха дървета, огради, контейнери - всичко, което вятърът успяваше да повлече", разказа Стойков.

Бурята продължила около 20 минути. "Докато разчиствахме улиците, видяхме поне три-четири автомобила, върху които бяха паднали клони и дървета. Има и напълно изкоренени дървета. Още през нощта, съвместно с пожарната, започнахме да освобождаваме платната за движение. Имаше паднали дървета и по републиканския път между Петрич и Кулата. Мисля, че се справихме добре. Трябва да благодарим и на гражданите – много хора се включиха със собствени резачки и с доброволен труд, за да помогнат в този труден момент", подчерта Стойков.

След ураганния вятър като по чудо няма пострадали хора.

Пожарът в Пирин, който гори втори ден, е локализиран. Гори торф и суха растителност, което прави засега пълното му потушаване много трудно. „Местността е доста непристъпна. Техника не може да достигне до там. Гасителните действия се извършват посредством съоръжения, които се носят на ръка. За момента няма нужда от летателна техника, тъй като започват да го ограничават”, заяви комисар Боян Кондуров, директор на РСПБЗН Благоевград.

В последните дни BG-ALERT беше задействана на два пъти заради задаващи се бури. Областният управител Васил Трендафилов обясни, че системата се ползва именно с цел безопасност на база информацията, която се подава от Националната метеорологична станция за задаващи се природни явления.

„Много критики има – че хората сме ги били събудили. Искам да им кажа, че има начин, по който тази система може да се изключи от мобилните телефони, след като не желаят да бъдат предупреждавани за настъпващи бедствия”, обясни Васил Трендафилов, областен управител на Благоевград.

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